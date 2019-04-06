Sabiha Gökçen'de taşınma yoğunluğu

06 Nisan 2019

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "büyük göç" olarak adlandırılan taşınmadan dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Müdürü Göksu Güney, taşınma sırasında oluşan yoğunluk nedeniyle bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Güney, taşınmanın başladığı günden bu yana gece saat 00.00 verilerine göre 109 bin yolcu ile 636 uçağa hizmet verdiklerini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda genellikle yurt dışı uçuşlarında etkili olan yoğunluk, yurt içi uçuşlarında da yaşandı.

İSG Kurumsal İletişim Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamasında, birçok yabancı hava yolu şirketinin taşınma nedeniyle planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptığını, bu kapsamda 170 ilave uçağın gelmesinin beklendiğini bildirmişti.

İstanbul'da uçuşlara başlandı

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Kaynak: AA