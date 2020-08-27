Sabri Demir kimdir?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir atandı. Sabri Demir'in atama kararı 27 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Sabri Demir kimdir?
27 Ağustos 2020 tarihli ve 31226 Sayılı Resmi Gazete'nin Atama Kararları bölümde yayımlanan kararla Sabri Demir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
2020/414 sayılı kararda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Sabri Demir atanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sabri Demir kimdir?
Sabri Demir, Bosna Hersek'te Saraybosna'da eğitim gördüğü dönemde savaşın başlaması nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Ardından Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl kaldı ve Arapça eğitimini tamamladı.
2009 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan Sabri demir, 2013 yılında ise Başbakanlık Müşavirliğine atandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olan Sabri Demir, Balkanlar'daki tüm çalışmaları yakından takip etti.
Demir, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanmıştı.
Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.