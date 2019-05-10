"Sadece acentelere değil otellere de destek verilmeli"

10 Mayıs 2019

ANKARA (DÜNYA)

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, turizm acentelerine, kruvaziyer ve uçak destekleri kapsamında 2018 yılı içinde verilen toplam destek miktarının 1 milyar 149 milyon lirayı bulmasına rağmen, sektörün sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. Budak, acentelere verilen desteğin önemli olmakla birlikte, asıl yükü çeken ve istihdam sağlayan otellerin de özel desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdiği soru önergesine gelen yanıtların tatmin edici olmadığını belirten Budak, 2019 yılının turizm açısından başarılı olduğu ve yüksek miktarlı destek verildiğinin belirtilmesine rağmen, bunun sektöre yansımasının aynı şekilde olmadığını bildirdi. Bakan Ersoy'un sektöre yönelik can alıcı soruları cevaplamadığının altını çizen Budak, şunları söyledi:

"Bakanlığın verdiği cevaplara göre 11 milyon 572 bin lirası kruvaziyer olmak üzere 2018 yılında acentelere toplam 1 milyar 149 milyon liralık desek sağlanmış. Söz konusu desteklerden hangi firmaların yararlandığına ilişkin sorumuz, 'ticari sır' gerekçesiyle yanıtlanmadı. Bu da ister istemez kuşkuları beraberinde getiriyor. Ayrıca, verilen desteklere ilişkin Bakanlık tarafından herhangi bir denetim faaliyeti yürütülüp yürütülmediğine yönelik sorumuza da cevap alamadık. Turist getiren acentelere destek verilmesini önemsemekle birlikte, elini taşın altına koyan, istihdam sağlayan, döviz kazandıran turizm işletmelerinin de bu özellikleri dikkate alınarak ayrıca desteklenmesi şarttır."

Teşviklere rağmen turizm gelirlerindeki artış sınırlı

Verilen tüm teşviklere rağmen, turist sayısı ve turizm gelirlerindeki artışın sınırlı kaldığını ifade eden Budak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre 2019 yılı ilk çeyreğinde turizm geliri yüzde 4.6 artmasına rağmen, aynı dönemde ortalama kişi başına harcama yüzde 3.5 azalarak 723 dolardan, 697 dolara geriledi. Sanayinin durma noktasına geldiği, tarımın ne üreticiyi ne tüketiciyi tatmin etmediği bir noktada, ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden birisi olması gereken turizmin performansının da potansiyelini yansıtmadığını gözlemliyoruz. Deniz, kültür ve inanç turizmi alanında çok önemli potansiyeli bulunan ülkemize gelen turist sayısını artırmak yerine, oluşturulacak politikalarda turistlerin daha fazla para harcamalarını sağlayacak önlemlere yer vermeliyiz. Bu noktada, 2018 yılı itibarıyla sayıları 45 milyonu aşan turistlerin, 697 dolar yerine, rakiplerimiz olan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ortalama 1500 dolar civarında harcama yapmaları, ülke gelirini bir anda 70 milyar dolar seviyesine ulaştıracaktır."