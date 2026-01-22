Sadettin Saran aylık gelirini açıkladı

İş insanı Sadettin Saran, sahibi olduğu S Sport üzerinden “yasa dışı bahis reklamı” yapıldığı iddiasıyla açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada Saran’ın mahkemeye sunduğu gelir beyanı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Sadettin Saran, daha önce 26 Aralık 2024’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermişti. Soruşturma kapsamında açılan davanın son duruşması İstanbul’da yapıldı.

"Aylık gelirim 5 milyon TL"

Duruşmada söz alan Saran, hem mali durumu hem de iş geçmişine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran, "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis reklamı iddiası

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında, Sadettin Saran ile birlikte bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Saran, şüpheli olarak yer aldı.

Suçlamaya konu olayın, S Sport’un internet sitesinde yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarının yer alması olduğu belirtildi. Savcılık, Sadettin Saran için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.