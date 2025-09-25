Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Saran Holding'den ayrıldı, bahis şirketi Tuttur’un faaliyetlerine son verildi

Mazbata töreni öncesi şirket çalışanlarına hitaben bir veda konuşması gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’deki yeni görevinin gerektirdiği sorumluluklar nedeniyle iş yaşamına ara verdiğini belirtti.

Saran, 30 yıl önce sıfırdan kurduğu Saran Holding’teki tüm hisselerinden vazgeçtiğini de kamuoyuyla paylaştı.

“Zamanımı ve kalbimi Fenerbahçe’ye ayırmam gereken bir dönemdeyim”

Saran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım; bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.”

Fenerbahçe’ye odaklanma kararı aldığını vurgulayan Saran, “Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum.” dedi.

Bu kapsamda Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşi Kenan Saran’a devrettiğini belirten Sadettin Saran, “Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye’de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Tuttur’un faaliyetlerine son verildi

Saran, açıklamasında sahibi olduğu Tuttur adlı bahis şirketinin de kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin, “Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur’un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Çalışanların tüm yasal haklarının güvence altında olduğunu vurgulayan Saran, vedasını ise şu sözlerle noktaladı:

“Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding’i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum. Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin.”