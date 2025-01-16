Şafak Sezer milyonda bir görülen hastalığını açıkladı: Kör kalabilme riskim var

Sanatçı Şafak Sezer, bir süredir sık sık kullandığı gözlüklerin nedenini Candaş Tolga Işık'ın programında açıkladı.

54 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bugüne kadar hiç duyurmadığı bir sağlık sorunu yaşadığını belirterek, "Milyonda bir görülen rahatsızlığım var. Gözümün siyah tarafının arkasında ben var, ilerlerse kör edebiliyor. O yüzden gözlük takıyorum" ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncu, sözlerine "Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum" diye devam etti.