Safiye Soyman'ın MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti

Safiye Soyman'ın, 25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. 47 yaşındaki Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Soyman, oğlunun ölümü ardından yaptığı açıklamada, "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

Hürriyet'e konuşan Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk ise "Maalesef Harun'u kaybettik çok üzgünüz " ifadelerini kullandı.

Zaman zaman oğluyla fotoğraflarını paylaşan Safiye Soyman, yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafı "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik. Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notuyla paylaşmıştı.