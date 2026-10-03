Sağanak birçok ili vuracak, fırtına 70 km'yi bulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Erzincan dışındaki bölümü ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Dört bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

MGM, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Rüzgar 70 kilometreye ulaşacak

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da bazı bölgelerde etkisini gösterecek. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da sabah yağmur var

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da yağışın özellikle sabah saatlerinde etkili olması tahmin edilirken, günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

Bölgede ayrıca kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Akdeniz'de sağanak etkisini artıracak

Akdeniz Bölgesi genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Adana'nın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'da ise gün boyunca aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Karadeniz'de yağış ve kuvvetli rüzgar

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yağış geniş alana yayılacak

Doğu Anadolu'da Erzincan dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu'nun tamamında da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da günün farklı saatlerinde yağışın etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul ve Kocaeli'de 21, İzmir'de 25, Ankara'da 17, Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 19, Trabzon ve Rize'de 20, Erzurum ve Kars'ta 16, Diyarbakır ve Gaziantep'te 23, Şanlıurfa'da ise 26 derece olması bekleniyor.