Sağanak da çare olmadı: Bursa'nın su seviyesi alarm veriyor

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. Kentin ana su kaynakları arasında yer alan 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı ile 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nda ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Beklenen artış görülmedi

Geçen hafta etkili olan sağanak yağışa ve 1 Ekim'den bu yana Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki doluluk oranında beklenen artış görülmedi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bazı bölgelerine su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan ortalama doluluk oranı, 12 Ekim itibarıyla yüzde 0,49'a kadar geriledi.

19 Ekim'e kadar yağış beklenmiyor

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogram yağış düştüğü, ancak 19 Ekim Pazar gününe kadar yeni bir yağış beklenmediği bildirildi.