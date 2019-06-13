Sağanak etkisini sürdürecek

13 Haziran 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Diğer yerlerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA