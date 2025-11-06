Sağanak geliyor: 20’den fazla il için uyarı yapıldı

Meteoroloji, İstanbul dahil batı illerinde sağanak ve sis beklendiğini, Doğu Anadolu’da ise gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceğini açıkladı.

Buna göre hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların etkili olacağı iller arasında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya yer alıyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu’da Kars, Ardahan ve Erzurum gibi illerde gece sıcaklıklarının -2 ila -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları:

İstanbul: 19°C

İzmir: 23°C

Ankara: 19°C

Denizli: 22°C

Adana: 32°C

Samsun: 18°C

Diyarbakır: 24°C

Gaziantep: 25°C