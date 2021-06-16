Sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi: 26 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
İstanbul'da etkili olan sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan 26 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan 26 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Kentte etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanına yönlendiriliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Pegasus Havayollarının Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na indi.
Hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan 26 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.