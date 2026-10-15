Sağanak ve fırtına alarmı: 5 ilde eğitime ara verildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan kararlarla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Yalova'da eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim faaliyetlerine ara verildi.

İstanbul'da Valilik kararıyla il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim bir gün süreyle durduruldu. Kentte etkili olan yoğun yağışın ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtilerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Kocaeli'de sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Sakarya'da ise kent genelinde yapılan turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından, üniversiteler hariç resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime ara verildi.

Yalova'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle il genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Zonguldak'ta beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kamu çalışanlarına idari izin

Valiliklerin açıklamalarında, belirli gruplardaki kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul'da engelli, hamile, gazi ve malul gazi kamu çalışanları ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli olacağı bildirildi. Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel, 8 yaşından küçük çocuğu bulunması nedeniyle verilen izin kapsamı dışında tutuldu. Ancak 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kocaeli'de gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personelinin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Sakarya'da anaokulu veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli olacağı duyuruldu.

Yalova'da ise hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Zonguldak'ta kamuda görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Valilik, vatandaşlara dikkatli olmaları ve resmî uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, kamu hizmetlerinin aksamaması için görev yapması zorunlu personelin ilgili izin uygulamalarının dışında tutulacağını belirtti.

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Özellikle bodrum katlarda yaşayan vatandaşların geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeleri gerektiğini belirten Gül, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Gül, kalacak güvenli yeri bulunmayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyebileceğini ifade etti.