Sağanak ve fırtına geliyor: 8 il için sarı uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve Van çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye için sarı alarm verdi.

Sıcaklıklar kuzey ve doğuda düşecek

Tahminlere göre hava sıcaklıkları ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kilis ve Gaziantep çevrelerinde rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Büyük kentlerde yağış bekleniyor

Başkent Ankara ile İstanbul’da gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İzmir’de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun geniş kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.