Sağanak ve kar geri döndü: 10 il için sarı kod uyarısı...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede görülecek yağışların, bazı illerde kuvvetli olması bekleniyor. 10 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve çığ riski öne çıkıyor. Yağışların mart ayı sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülürken batı bölgelerinde sıcaklıklar 3-5 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olan çok bulutlu hava, bugün de geniş bir bölgede yağışla birlikte görülecek.
Yurt genelinde yağış bekleniyor
Yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde de yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülürken, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.
🌡️Hava Sıcaklığı: Yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
10 il için sarı kodlu uyarı
Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevrelerinde, ayrıca Gaziantep'in doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer etkisini artırması bekleniyor.
MGM, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Mardin ve Adana'nın yüksek kesimleri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarıda, yoğun kar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Çığ riski devam ediyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Yetkililer, bu bölgelerde bulunan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Yağışlar mart sonuna kadar sürebilir
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, mevcut hava sisteminin etkisiyle yağışların mart ayının sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.