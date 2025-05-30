İçişleri Bakanlığı, bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 19 il için sarı uyarı verildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

"Sarı uyarı verilen il valilikleri bilgilendirildi"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 30 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle;

19 ilimiz için Sarı Uyarı verilmiştir.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Yozgat'ın Doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçeleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı Uyarı verilen İl Valilikleri bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."