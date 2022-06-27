Sağanak yağış etkili oluyor: 6 kent için taşkın uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Samsun için şiddetli yağış uyarısı

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentin batısında Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde yer yer şiddetli yağışın saat 21.00'e kadar devam edeceği belirtildi.

Alaçam ilçesinde son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarının 58 kilogram, son bir saatte ise 43 kilograma ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlgili kurumlarımız ve belediye başkanlıklarımız gerekli önlemleri almış olup, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, vatandaşlarımızın can güvenliği için dere kenarlarından uzaklaşması büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Bolu

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir” denildi.

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı.

Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Birçok iş yeri ile evlerin zemin ve bodrum katlarını da su bastı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde menfez temizliği ve kanal açma çalışmalarıyla biriken suyu tahliye ediyor.

Kastamonu'da taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İnebolu Kaymakamlığından da vatandaşların, çayın taşması nedeniyle sokağa çıkmamaları, giriş ve birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu, Küre ilçesi yakınlarında heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. İlçeye ulaşım, Abana ve sahil yolu üzerinden sağlanıyor.

Şenpazar-Cide arasında da toprak kaymaları yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yolda ekipler önlem aldı.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Helikopterle tahliye

Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış neticesinde ilçenin sular altında kalmasıyla evlerde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi.

Kırmızı alarm verilen Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise kaybolduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayının debisi sel suları ile birlikte yeninden yükseldi. Ezine Çayından taşan sel suları ilçe merkezini kapladı. Evleri ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı taştı. İlçeye bağlı İlişi Köyünde sel suları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından botlarla tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler de destek vererek evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı. (AA-İHA)