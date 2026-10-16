Sağanak yağış etkisini artıracak: Tehlike geçmiş değil

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle İstanbul'da iki gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yağışlı sistemin etkisini artıracak olması, olası su baskınları ve heyelan riskini yeniden gündeme getirdi.

İstanbul'da sel tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

MGM, 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuz koşulların halen devam ettiğine dikkat çekerek, yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da gün içerisinde hava sıcaklığının 14 derece, Kırklareli'nde ise 12 derece olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış birçok ili etkileyecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgeler arasında Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz öne çıkıyor.

Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak görülecek.

Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Ankara ve çevresinde yağışlar akşam kuvvetlenecek

İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 13 derece olması beklenirken, Eskişehir'de 11, Konya'da 17 ve Nevşehir'de 16 derece tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Çorum çevrelerinde gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken, Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya'da gün boyunca aralıklı yağış görülecek.

Ege'de kuvvetli rüzgar, Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Ege Bölgesi'nde İç Ege ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de çok bulutlu bir hava beklenirken, Denizli ve Muğla'da öğle saatlerinden itibaren yağış görülecek.

Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar bölge genelinde etkisini gösterecek. Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklığının Antalya'da 24, Adana ve Hatay'da 23 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yağış, Güneydoğu'da toz taşınımı

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise Şanlıurfa dışında kalan illerde sağanak yağış tahmin ediliyor. Bölge genelinde ayrıca toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Diyarbakır ve Mardin'de 23, Siirt'te 24, Şanlıurfa'da ise 25 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.