Sağanak yağış geliyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? (30 Ocak 2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da havanın yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin edilirken; İzmir'de öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimleri için de sis uyarısı yapıldı. İşte 30 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun bir bölümü sağanak yağışa teslim olacak.
Batı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sis ve çığ uyarısı!
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayına karşı uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.
İşte 30 Ocak 2025 üç büyük il ve diğer bölgeler için hava durumu tahminleri...
3 büyük ilde hava durumu tahmini
İSTANBUL 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli
ANKARA 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli
İZMİR 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EDİRNE, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu