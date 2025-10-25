Sağanak yağış İstanbul’u sert vurdu! Vatan Caddesi’nde yol çöktü, ticari taksi takla attı

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde yol çökmesine neden oldu.

Saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu.

Gece boyu etkili olan ve yer yer su baskınlarına yol açan yağış sırasında, seyir halindeki 34 TKH 16 plakalı ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yaptı. Ancak kontrolü kaybeden sürücü, aracın ters dönmesi sonucu takla attı.

Sürücü yaralı kurtuldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksinin içinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen ticari taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, çökme meydana gelen bölgede iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Ekipler, çökmenin yaşandığı noktada geniş güvenlik önlemleri alarak başka bir kazanın yaşanmaması için çalışma başlattı.