Sağanak yağış yurtta etkisini sürdürmeye devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı. Özellikle Marmara’nın güney ve batısı, Ege’nin iç ve kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında

Tahminlere göre hava sıcaklıkları batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredecek. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise batı ve kuzey bölgelerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Marmara’da öğleden sonra kuvvetli yağış

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetlenebileceği ifade edildi.

İstanbul’da sıcaklığın 21 derece olması beklenirken, Çanakkale’de kuvvetli sağanak tahmini yapıldı. Sakarya’da da öğleden sonra yağış etkisini artıracak.

Ege’de iç kesimlere dikkat

Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde ve kuzey kıyılarında yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olabileceği belirtildi.

İzmir’de sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Muğla ve Denizli’de de gün içinde sağanak geçişleri görülecek.

Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Antalya, Adana ve Hatay’da gök gürültülü sağanak beklenirken, Burdur’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

İç Anadolu ve Karadeniz’de yağış etkili olacak

İç Anadolu Bölgesi genelinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de yağışlı hava etkili olacak.

Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde de gün boyunca aralıklarla sağanak görülecek. Samsun’da yağışların sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu’da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Van ve Malatya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da öğle saatlerinden sonra yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.