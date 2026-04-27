Sağanak yurda geri dönüyor: Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar geniş alana yayılıyor

Yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya ve Samsun’un iç kesimleri ile Burdur çevrelerinde de öğle saatlerinden sonra yağış geçişleri görülecek. Batı Karadeniz’de ise Bolu çevrelerinde yerel sağanaklar bekleniyor.

Çığ ve kar erimesi riskine dikkat

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler öne çıkıyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde bir miktar düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genel olarak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ve denizlerde durum

Rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de rüzgarın zaman zaman fırtınamsı kuvvete ulaşabileceği bildirildi. Bu durumun deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul ve büyükşehirlerde hava

İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 16 derece civarında olacak. Ankara’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, İzmir’de ise yağış beklenmiyor ve sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak.