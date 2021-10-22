'Sağlık 5 dakikaya sığmaz, hekim istifaları devam edecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek bir yazılı açıklama yaptı.

İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

“18 ayda 8 bin hekim istifa etti. Üstelik bu 18 ayın büyük bölümünde istifa yasağı vardı. Hekimlerin çalışma şartlarını düzeltmeyeler, hekim açığını muayene sürelerini 5 dakikaya indirerek kapatmaya çalışıyor. Bu 5 dakika hekim hastanın öyküsünü mü soracak, fiziki muayene mi yapacak, tanı mı koyacak, tedavi mi planlayacak? 5 dakikalık randevularla hekimler hastaya iyileştirici bir tedavi uygulayamaz. Hizmet niteliği düşer”

İlgezdi, bu uygulamanın sağlıkta şiddeti de artıracağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet verileri sürekli artarken, 5 dakikada bir muayene hasta doktor ilişkisini zedeleyecek, hekimlerin tükenmişliğini artıracak ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti yükseltecektir. Dünya Sağlık Örgütü ideal muayene süresinin 20 dakika olduğunu vurgularken, 5 dakikaya indirilen muayene süresi büyük bir yanlıştır. Bir doktor günde yaklaşık 100 hasta bakmak zorunda kalıyor. Bu yoğunlukla nasıl verimli bir tedavi planlaması yapacak?”