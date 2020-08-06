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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur

Sağlık Bakanı Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

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Kaynak: AA

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