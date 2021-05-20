Sağlık Bakanı Koca: 120 milyon doz aşı için anlaşma tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Koca, Bilim Kurulu toplantısına öncekilerden farklı olarak Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığını belirtti. Koca şunları söyledi.



'Vaka sayımız 10 binin altına düştü'

"Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz.

Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi. Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an bizimle. Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.

Uğur Şahin canlı yayınla bağlandı

Konuşmasına böyle bir imkan bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek başlayan Şahin şunları söyledi:

"Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz."

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklamamız.



📍Sağlık Bakanlığıhttps://t.co/b954PYXmIG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2021

Bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini bildiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız."

Koca, ayrıca yaygın aşılamayla birlikte salgını gündemden çıkarmanın ana hedefleri olacağını belirterek, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den itibaren aşıyla birlikte önlerini daha net görebildiklerini ifade etti.

Artık salgın öncesi döneme geçmek istediklerini vurgulayan Koca, "Bunun için de vatandaşımızın aşı noktasında hassasiyet göstermesini ve bulabildiği aşıyı erken dönemde olmasını ve bununla birlikte de tedbirleri elden bırakmayarak bu dönemi geçirmesini özellikle, hassasiyetle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yerli aşı çalışmalarında son durum

Bakan Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli aşıda gelinen son durumla ilgili soruya Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

"Yerli aşıyla ilgili, bildiğiniz gibi gönüllülerin faz-2 çalışması bitti ve faz-3'ün başlaması da zannediyorum, önümüzdeki 2 hafta içerisinde yani haziranın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorum derken şunu kastediyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz. Faz-3 için üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Eğer kontaminasyon ve benzeri stabilasyon dahil olmak üzere bütün sonuçları olumlu olursa, haziran başında biz, faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz.

Bunun dışında, bildiğimiz gibi üç tane aşımız daha var. O üç aşıdan iki tanesi inaktif, bir tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum, önümüzdeki 2 veya 3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmalarının sonuçları görülerek, eğer başarılı olursa faz-2'ye geçme durumu peyderpey başlamış olur ve faz-3'le birlikte, inaktif olan ilk aşımızın, haziran başı başlanır. Bu süreçler başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız, başarıyla gündeme gelebilir diye bekliyoruz ve yakın takip ediyoruz."