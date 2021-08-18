Sağlık Bakanı Koca: '3 doz aşı olanlar 2 doz aşı olanlara göre daha korunaklı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun okulların açılmasıyla ilgili rehberi hazırladığını belirterek okullarda yüz yüze eğitimin tek hedefleri olduğunu söyledi.

Virüsü tanıdıklarını ve aşı programının hızla devam ettiğini belirten Koca, virüsün mutasyona uğramasının beklenen bir durum olduğunu belirtti.

"Virüs aynı virüs, bulaşma yolları aynı yollar, aşıyla bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok" diyen Koca, "Bizler sanki virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz, eskiden atalarımız 'Soğuğa yiğitlik olmaz' derdi, emin olun virüse de yiğitlik olmaz" diye konuştu.

Kimse tedbirlerden vazgeçmesin salgın bitmedi

Sağlgın hastalığı gündemden çıkarmanın gerektiğini belirten Koca, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak maske, temizlik ve mesafe kurallarından asla taviz vermemek gerektiğini belirtti.

3 doz aşı olmuş kişiler daha iyi korunuyor

Bakan Koca üçüncü doz uygulaması ile ilgili yapılan değerlendirmede 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre daha iyi korunduğunu belirterek "3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere oranla daha uyu korunduğu anlaşıldı. Ancak üç doz aşı olmaş vatandaşlarımızın aşı olmalarınını üzerinden henüz yeterli süre geçmiş değil. Bu çalışmamızı güncellemeye devam edeceğiz, üç doz inaktif aşı ile iki dz inaktif ve bir doz mNRA aşısı aypılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor" diye konuştu.