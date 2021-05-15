Sağlık Bakanı Koca Beşiktaş taraftarını riske karşı uyardı

Fahrettin Koca Twitter hesabından Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ve taraftarını kutladı.



Koca, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş

camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadesini kullandı.





Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2021