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Sağlık Bakanı Koca Beşiktaş taraftarını riske karşı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş'ın Süper Lig'in şampiyonluğunu kazanmasından sonra taraftarı kutladı ve kutlamalara başlayan taraftarı COVID-19'a karşı uyardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fahrettin Koca Twitter hesabından Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş ve taraftarını kutladı.

Koca, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş
camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadesini kullandı.

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koronavirüs