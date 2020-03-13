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Sağlık Bakanı Koca, ikinci koronavirüs vakasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada daha koronavirüs çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, ikinci koronavirüs vakasını açıkladı
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Türkiye sınırları içerisindeki ikinci koronavirüs vakası açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan  test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk  hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün  olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere  başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.
Corona virüs Covid-19

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