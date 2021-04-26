Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyala medya hesabı üzerinden yapatığı paylaşımla illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Koca, söz konusu paylaşımda, "Evimiz en güvenli kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." ifadelerine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt ise 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.