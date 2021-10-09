Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşımında “25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi?” diye soran Bakan Koca, “Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun şeklinde sıralayan Bakan Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.” uyarısında bulundu.

Bakan Koca’nın paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.