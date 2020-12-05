Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki COVID-19 vaka sayısı yüzde 25 düştü

Koca ayrıca, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle İstanbul'daki COVID-19 vaka sayısında bu hafta yüzde 25 düşüş yaşandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle her hafta olduğu gibi değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini kaydetti.

Koca, İstanbul'daki vaka sayıları ve son duruma ilişkin, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim" bilgisini paylaştı.