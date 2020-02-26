Sağlık Bakanı Koca: Risk kapıya geldi

26 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu. Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez." dedi.

"Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk." diyen Koca, şunları söyledi:

"Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur.

Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız.

Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor."

'Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu'

Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturulduğunu belirten Koca, "Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız. Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz." dedi.

Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiasına ilişkin Bakan Koca, "Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi? DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Koca, "İran'dan gelen hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz." dedi.

'Kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli'

Koronavirüsün grip gibi bulaştığını, özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkamanın çok önemli olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı.

Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz.

Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var.

Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."

Bakan Koca, "Koronavirüs 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın." ifadesini kullandı.

Uçuşların durdurulması konusunda Koca, "Üçüncü bir ülkeyle ilgili karar alınmadı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Dünyada koronavirüse yönelik spesifik, bulunmuş bir antiviral ilaç henüz yok." diye konuştu.

Hac ziyareti konusunda Koca, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs) Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Bu süreç en az 6-9 ay olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz." diye konuştu.

Koca: Pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı

Kaynak: AA