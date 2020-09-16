Sağlık Bakanı Koca: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

16 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Salgın dünyada ihmal edildi.

DSÖ verilerine göre dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybeden insan sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız, gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır, almaya devam etmektedir.

"Son iki aydır bulaşma hızlandı"

Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır.

Son iki aydır bulaşma hızlandı. Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat arttı.

Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır.

HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı. (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda.

"Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz"

Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

Sonu görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek

Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.3"

Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6.

İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor.

(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74

Aşı çalışmaları

(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak.

Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum.

(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir. Birden fazla ülkeyle aşıyla ilgili yakın iş birliği içindeyiz.

Güven duyduğumuz aşıyı erken dönemde getirme noktasında gayret içindeyiz.

Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor.

Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim.

Esnek mesai açıklaması

Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.

(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok. Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek.

Virüs mutasyona uğramadı. Laboratuvar ortamında oldu ama ciddi anlamda insan bünyesinde etkisini azaltacak mutasyon söz konusu değil.

Son 24 saatte 63 can kaybı, bin 771 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 COVID-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1351 ağır hasta sayısı oldu.

Son 24 saatte 1342 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi.