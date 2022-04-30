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Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam aktif COVID-19 vaka sayısının 17 bin 259 olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur." bilgisini verdi.

İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve COVID-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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