Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı

19 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu.

Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, 191 olan hasta sayısının 359'a yükseldiğini açıkladı.