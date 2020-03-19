Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu.
Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, 191 olan hasta sayısının 359'a yükseldiğini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020