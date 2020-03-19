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  • Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, vaka sayısının ise 359'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" açıklamasında bulundu.

Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, 191 olan hasta sayısının 359'a yükseldiğini açıkladı.

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

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