Sağlık Bakanı Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 pandemisinde alınan önlemleri Youtube kanalından açıkladı.



Koca, salgının başından beri kazanılan tecrübelerden sonra aşının devreye girmesinin, salgının kırılma anlarından birisi olduğunu söyledi.



Salgında 1 yılını kaybeden öğrencilerin yeni öğretim yılında yüz yüze eğitime devam edeceklerini belirten Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Tüm seviyelerde okulların yüz yüze eğitime devam edeceğini belirten Koca, "Uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.

Bilim Kurulu'nun yeni eğitim döneminde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirlediğini belirten Koca, alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlakların tamamladığını belirtti.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek.

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.

Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.

Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

En yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda.

Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir."