Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de koronavirüse rastlanılmadı

25 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını açıkladı.



Koca, koronavirüs konusunda hassas davrandıklarını, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye'ye indirmediklerini söyledi.

Bakan Fahrettin Koca, koronavirüsten korunmak için Türkiye'de bir maske sorununun bulunmadığını, üretici firmaların da kapasitelerini artırdığını belirtti.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık.

140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.

İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz.

İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz.

(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız.

Kaynak: AA