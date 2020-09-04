Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

04 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte 53 can kaybı, bin 612 vaka

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Haziran başından itibaren başladığımız normelleşmenin eski hayatımıza dönme olmadığının vurgusunu yaptık. Biz tüm Türkiye’de yatak ve yoğun bakım doluluk oranını izlemekteyiz.

Türkiye genelinde büyük sorun olmadı ancak bazı illerimizde yer yer sıkıntı yaşadık. Sayın valilerimizin başkanlığında toplanan il hıfzısıhha kurulları gerekli tedbirler koydular.

"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68"

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir.

Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da yüzde 66.

Diyarbakır’da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Bu tedbirler sayesinde hasta sayılarındaki artış durduruldu, ilde aktif hasta sayısı düştü. Diyarbakır’da temaslı kişilerin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik.

Yani temaslılar büyük çoğunlukla aynı aileden. Temaslıların vakaya dönüşme oranında düşüş var. Ancak bu veriler bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini, aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerektiğini gösteriyor. Adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,10.

"6 şehre hastaneler yapacağız"

Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bugün burada değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehre, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin’e hastaneler yapacağız.

Düğünler ve asker uğurlamaları maalesef mesafenin unutulduğu, maskenin takılmadığı ortamlar oldu

Sağlık çalışanlarımız için ek ödeme konusunda çalışmalar yapıldı. Bugün ya da yarın yayınlanacak.

Vaka sayısının arttığı Ankara'da yeni tedbirler gelebilir