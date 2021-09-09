Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC acil kullanım başvuru aşamasına geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenen açıklamasını yaptı.



Koca'nın açıklamasından önemli satır başları şöyle:



"Aşıda 100 milyon doza ulaşıldı. Aylarca dağ tepe demeden görev yapan sağlık çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta çok yüksek bir aşılamanın mümkün olduğunu gösteriyor.

84 milyon daha büyük bir dayanışmayı sağlayabiliriz. Kendimize sevdiklerimize karşı eksik kalmış görevimiz varsa onları tamamlamak için karar günüdür.

Aşıların zaman kaybetmeden tam doz yapılması gerek

İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok. İlk doz ile aşı sürecini başlatmış oluyoruz. Beklediğimiz sonucu aşılarımızı tamamlayarak alabiliriz. Aşıların zaman kaybetmeden tam doz yapılması gerek.

Hastanelerimizdeki aktif vakalarımızın yüzde 90'a yakın bölümü aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşının zaman kaybetmeden tam doz yapılması hayat kurtarır.

Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den azdır. Hatırlatma dozu gelmiş 6 milyon kişi var. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık.

Aşının tam dozda oranda koruyucu gücüne toplumda tam anlamıyla sağlamış değiliz. Virüsün yeni varyantları daha hızlı yayılıyor sonuçları ise ciddi sorunlar doğuruyor.

TURKOVAC acil kullanım başvurusu aşamasına geldi

Şu dakikalar içinde 100 milyon dozun üzerindeyiz. İkinci doz aşı olma oranımız 63,8. Virüsün yeni varyantları hızla yayılıyor. Çözüm tam doz aşıdır. Yerli aşımız TURCOVAC, acil onaya başvurabileceğimiz duruma geldi. Onay alması halinde ekim ayı içerisinde seri üretime geçeceğiz.

İki Mu varyantı vakası istanbul'da

Türkiyedeki varyantların yüzde 90'ı delta varyantı. Mu varyantı 2 kişide var. İkisi de İstanbul'da. ikisi de ağır değil. Mu varyantının daha ağır geçtiğini biliyoruz.

Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz.

Okullarda ilk haftada ciddi vaka yok

Şu an okullarımızda ciddi bir vaka yok. Öğrencileri de taramak istiyoruz. Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz. Artık elimizde aşı var. En fazla sınıf kapatılabilir onu da yapmak istemiyoruz.

Aşılama oranlarında giderek önemli noktaya geldiğimizi ama halen toplumsal bağışıklıktan uzak olduğumuz söylemek istiyorum, teşekkür ederim.

Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli.

Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti."

Açıklaması merak konusu olmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün öğlen saatlerinde bir tweet atarak, 'Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." mesajı paylaşmıştı. Koca'nın ne açıklayacağı merak konusu olmuştu.