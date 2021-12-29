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Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Hatırlatma dozu yaptıracak olan bilim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Koca'ya eşlik etti.

Sağlık Bakanı Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığını açıklamıştı.

Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC acil kullanım onayı aldıBakan Koca duyurdu: TURKOVAC acil kullanım onayı aldıGündem

 

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