Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı oldu.
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Bakan Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Hatırlatma dozu yaptıracak olan bilim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Koca'ya eşlik etti.
Sağlık Bakanı Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığını açıklamıştı.
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