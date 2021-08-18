Sağlık Bakanı Koca: Üç doz aşı olanlar iki doz aşı olanlara göre daha iyi korunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun okulların açılmasıyla ilgili rehberi hazırladığını belirterek okullarda yüz yüze eğitimin tek hedefleri olduğunu söyledi.

Virüsü tanıdıklarını ve aşı programının hızla devam ettiğini belirten Koca, virüsün mutasyona uğramasının beklenen bir durum olduğunu belirtti.

"Virüs aynı virüs, bulaşma yolları aynı yollar, aşıyla bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok" diyen Koca, "Bizler sanki virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz, eskiden atalarımız 'Soğuğa yiğitlik olmaz' derdi, emin olun virüse de yiğitlik olmaz" diye konuştu.

Kimse tedbirlerden vazgeçmesin salgın bitmedi

Salgın hastalığı gündemden çıkarmanın gerektiğini belirten Koca, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak maske, temizlik ve mesafe kurallarından asla taviz vermemek gerektiğinin altını çizdi.

Üç doz aşı olmuş kişiler daha iyi korunuyor

Bakan Koca üçüncü doz uygulaması ile ilgili yapılan değerlendirmede 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre daha iyi korunduğunu belirterek "3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere oranla daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak üç doz aşı olmaş vatandaşlarımızın aşı olmalarınını üzerinden henüz yeterli süre geçmiş değil." diye konuştu.



Geçen hafta 31 milyon aşılı vatandaş üzerinde yapılan bir çalışmanın ilk verilerini paylaştığını belirten Koca, çalışmanın tamamlandığını belirtti ve sonuçları hakkında bilgi paylaştı.



Bakan Koca çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz.



Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur.



İki doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.



İki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. doz uygulamasının gerekebileceği yönünde.

İki doz mRNA aşısının koruyuculuğu düşebilir

Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra iki doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor.

12 yaşından büyüklere aşı uygulaması

Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar.



Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor.

E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır."