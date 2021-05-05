  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli düşüş yaşadık
Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli düşüş yaşadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra YouTube kanalından bir açıklama yaptı. Koca Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube kanalından kısa bir açıklama yaptı. Koca, vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandığını söyledi.

Sağlık bakanı, "Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler
koronavirüs