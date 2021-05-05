Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarında önemli düşüş yaşadık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra YouTube kanalından bir açıklama yaptı. Koca Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu söyledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YouTube kanalından kısa bir açıklama yaptı. Koca, vaka sayılarında önemli derecede düşüş yaşandığını söyledi.
Sağlık bakanı, "Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
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