Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayımız 10 binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Koca, Bilim Kurulu toplantısına öncekilerden farklı olarak Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığını belirtti. Koca şunları söyledi.



'Vaka sayımız 10 binin altına düştü'

"Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz.

Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi. Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an bizimle. Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.

Uğur Şahin canlı yayınla bağlandı

Konuşmasına böyle bir imkan bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek başlayan Şahin şunları söyledi:

"Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz."