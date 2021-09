Sağlık Bakanı Koca: Vefatların yüzde 90’ı tam aşılı değil

Takip Et

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla bugün toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar ve Bakan Özer basın toplantısı düzenliyor.

Aşı programı başladığında “tünelin ucundaki ışık göründü” şeklinde açıklamasını hatırlatan Bakan Koca, "Bugün tünelin çıkışı görünüyor diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade ettiğini belirten Koca, “Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir. Çift doz aşı oranı yüzde 60'ı aştı. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız.” şeklinde konuştu.

“Artık vakalar genç yaş grubunda”

Yeni dönemde vakaların artık genç yaş grubunda olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Vakan yoğunluğu 15-45 yaşa düştü. Biz aşının belli oranda bulaşı da önlediğini biliyoruz. O nedenle bizim aşı oranımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Sputnik V aşısının neden kullanıma girmediğiyle ilgili de bilgi veren Koca, şunları söyledi: "Sputnik V'da birinci ve ikinci dozda aşılar ayın değil biliyorsunuz. O yüzden hem bir hem ikinci doz aşının gelmesiyle ilgili gayret içerisindeyiz. Aşılara yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili şimdilik bir olumsuzluk yok. Üretimle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yerel bir firmayla çalışmalarımız belli bir noktaya geldi ancak henüz üretim aşamasına gelmedi. Ama ben sürecin çok uzayacağını sanmıyorum.”

"Sinovac için 3. doz gerekiyor"

Diğer aşılarında Türkiye'de üretilmesini istediklerini belirten Koca, "Sinovac aşısı için Çin'le yatırım ve teknoloji transferini görüştük, uzun sürmeyeceğini söylediler." diye konuştu.

Koca, "Sinovac için 3. doz gerekiyor. İsrail'deki çalışmalar mRNA aşısında ise 7-8 ay sonra hatırlatma dozu gerektiğini gösteriyor." dedi.

“Öğretmenlerde tek doz aşı olma oranı yüzde 88'i geçti”

Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti: “Aşısı tamamlanmış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişilerin vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10. Biz AVM, restoran, kafeler için test şartı gündemde yok. Önümüzdeki dönemde ben aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündeminden giderek düşeceğini düşünüyorum. Almanya dışında Avrupa'da şu an bizden daha fazla aşı yapan bir ülke yok ve ben olmayacağını düşünüyorum.”

Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.

Okullara da ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Bilim Kurulu yeni dönemde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Salgın yeni dönemde okulların tekrar kapanma nedeni olmayacak. Çünkü artık aşı var." dedi.

Bakan Özer: Okullar ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalı

Milli Eğitim Bakanı Özer'e ise, salgından en az düzeyde etkilenmek için sağlığı önceleyen kararlar aldıklarını söyledi.

Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdiklerini kaydeden Özer, “2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi okullarımıza gönderdik. Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 81 ilimizde yaklaşık 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelinin görevlendirmesini tamamlandırmış bulunuyoruz. Okullarda gerekli temizliği sağlayacak güce de finansman kaynağına da sahibiz. Minikler okula başladı, iki günlük süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Okullarımızın bir daha hiç kapanmaması için tüm velilerimizi ve öğretmenlerimizi ve de personelimize bir kez daha çağrı yapmak isterim. Lütfen belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyun. Bir daha okullarımız kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.” açıklamasını yaptı.

Özvar: Derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi var

YÖK Başkanı Erol Özvar da 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Karma tabir edilen öğretim usullerini üniversiteler tarafından kullanabileceğini karara bağladık. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması hususunda bu hibrti veya harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimizn elinde bu modellerden her birini kullanabilme yetkisi mevcut. Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta. Üniversitelerimizn her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı. Üniverstelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda. Üniversitelerimizde yüz yüze eğitim gelecek öğrenci kardeşlerimizden ve gelecekteki meslektaşlarımdan ricam aşı olmalarıdır. Bu açıdan Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlarda fevkalade önemli. Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda eğitim-öğretimin aksamadan devam ettirebileceğini bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim.”