Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

18 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.

Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz.

10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı.

(Turizm bölgeleri) Son dönemde 11 milyona yakın turistin geldiğini hepimiz biliyoruz. Antalya, İzmir ve Muğla dahil bu illerimizde ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz.