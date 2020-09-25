Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

25 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Samsun'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirme ve planlama yaptık.

Son haftalarda virüs yayılım gösterdi, hasta sayımız yükseldi.

Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız.

İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır.

Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerimizde vaka sayılarında düşüş var. Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'taki başarı oranı ülke çapında yayılacak.

Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son 1 haftada yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Vaka sayısındaki düşüş Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30, Sinop ve Tokat'ta yüzde 50.

Kullandığımız ilacın ölümleri yüzde 30 azalttığı belirlendi.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı doluluk oranı %33.

Son 24 saatte 73 can kaybı, bin 665 yeni vaka