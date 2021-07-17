Sağlık Bakanı Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Koca, burada yaptığı konuşmasında "Bugün Erzurum'da 1072 yataklı şehir hastanemizi ve 502 yataklı yenilenen hastanemizi hizmete alıyoruz. Erzurum'a yakışır bir sağlık kapasitesinin hayata geçeceği bugün Erzurum için kutlu bir gündür. Ayrıca Köprüköy Hastanemizin inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış durumdadır, 2 ay içinde hizmete alınması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Erzurum'un sağlık tesisleriyle yıllardır civar illerin tedavilerine destek verdiğini, yenilenen ve yeni inşa edilen kapasiteyle de komşularına uzanan yardım elinin güçleneceğini vurguladı.

COVID-19 tedbirlerine de dikkati çeken Koca, "Bugün mücadelemiz tedbirlere uymak ve bir an önce aşı olmaktır. Milli Mücadele'nin yiğit evlatları Erzurumlular, sizleri salgınla mücadelede en ön safa davet ediyorum. Tedbirlere uyalım, aşımızı bir an evvel olalım." ifadelerini kullandı.