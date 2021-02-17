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Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak 'aşıda öncelikli hale getireceğini' iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, COVID-19 aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti.

Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.

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