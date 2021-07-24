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Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayısına dikkati çekerek, 'aşı ve tedbir' çağrısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan COVID-19 vaka sayısına dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

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