Sağlık Bakanı Koca’dan aşılama oranlarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7’nci sıraya yerleştiğini bildirdi.
Türkiye, koronavirüse karşı uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7’nci sıraya yerleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin COVID-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.
Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti: "Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. COVID-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."